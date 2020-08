Nell’odierno pomeriggio, nel corso dell’attivita’ di spegnimento di un focolaio boschivo propagatosi a Messina nella frazione di San Filippo Superiore, ha perso la vita un operaio forestale.

Per cause che devono ancora essere accertate compiutamente, e’ deceduto il 67enne Paolo Todaro… finito in un dirupo con un camion autobotte. Gli investigatori, fra l’ampio ventaglio di ipotesi tendenti ad accertare la dinamica del fatto prendono in considerazione la probabilita’ che il malcapitato addetto possa avere avuto un malore.

Sul luogo teatro dell’evento, sono giunti i sanitari del 118 che hanno potuto solo constatare il decesso della vittima. Sono intervenuti inoltre, i carabinieri della Compagnia Messina Sud, gli agenti della Polizia di Stato ed il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Sede.