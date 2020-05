Nessun nuovo positivo, al Covid-19, oggi 2 maggio 2020 in Calabria

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 35.975 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.112 (+0 rispetto a ieri), quelle negative sono 34.863.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

🔺Catanzaro: 46 in reparto; 2 in rianimazione; 66 in isolamento domiciliare; 69 guariti; 32 deceduti.

🔺Cosenza: 25 in reparto; 298 in isolamento domiciliare; 104 guariti; 29 deceduti.

🔺Reggio Calabria: 21 in reparto; 2 in rianimazione; 131 in isolamento domiciliare; 83 guariti; 16 deceduti.

🔺Crotone: 8 in reparto; 58 in isolamento domiciliare; 41 guariti; 6 deceduti.

🔺Vibo Valentia: 56 in isolamento domiciliare; 14 guariti; 5 deceduti.

Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi. �Un paziente ricoverato all’Ospedale Pugliese di Catanzaro è di Taranto. �Si precisa che al Policlinico di Germaneto sono stati ricoverati due pazienti provenienti da altre province.

Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso.

I soggetti in quarantena volontaria sono 6.078 così distribuiti:

– Cosenza: 1017

– Crotone: 1.684

– Catanzaro: 1.885

– Vibo Valentia: 238

– Reggio Calabria: 1.254.

Le persone giunte in Calabria che ad oggi si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 18.403, di cui rientri registrati per ritorno alla residenza dal 4 maggio 2020 1.289.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.

“#ripartiCalabria #jolepresidente”.