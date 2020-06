Ninni Bruschetta e Claudio Fava ospiti della trasmissione “Once Upon a Time” di Cettina Donato

Dopo le prime due puntate, che hanno visto ospiti i grandi Gilda Buttà, Amedeo Tommasi, Stefano Cucci e Paolo Buonvino, venerdì 12 giugno alle 18 andrà in diretta streaming la 3a puntata di “Once upon a time”, la trasmissione condotta dalla pianista, compositrice e direttore d’orchestra Cettina Donato, nata con l’obiettivo di offrire al pubblico, soprattutto alla nuove generazioni, storie di successo, di persistenza e impegno grazie ai racconti di grandi protagonisti del mondo della cultura e dello spettacolo.

La trasmissione andrà in diretta dalle 18 sul profilo Facebook di Cettina Donato https://www.facebook.com/cettinadonatoII per poi essere trasmessa in differita sul Canale YouTube dell’Ufficio Stampa Fiorenza Gherardi De Candei https://bit.ly/YOUTUBECHANNELfgdc.

Ospiti della prossima puntata di venerdì 12 giugno: il noto attore e regista Ninni Bruschetta – più di 100 titoli tra cinema e TV tra cui I cento passi, Boris, Quo Vado? Distretto di Polizia, Paolo Borsellino, I bastardi di Pizzofalcone e ben 43 regie teatrali – e il giornalista, politico, sceneggiatore e scrittore Claudio Fava, Presidente della Commissione antimafia dell’Assemblea Regionale siciliana. Con Monica Zappelli e Marco Tullio Giordana ha curato la sceneggiatura del film I cento passi che racconta la vita e l’omicidio di Peppino Impastato vincendo nel 2000 il premio Osella per la migliore sceneggiatura alla Mostra del Cinema di Venezia e nel 2001 il David di Donatello ed il Nastro d’argento alla migliore sceneggiatura.

Prima donna italiana a dirigere un’orchestra sinfonica con propri arrangiamenti jazz, la pianista e compositrice Cettina Donato è ogni anno votata ai Jazzit Awards tra i migliori arrangiatori italiani in ambito jazz, ed è vincitrice dell’ambito Carla Bley Award for “Best Jazz Composer of Berklee College of Music”.

Ha diretto l’Orchestra della Città Metropolitana di Bari, l’Orchestra del Teatro Vittorio Emanuele di Messina, la New Talents Jazz Orchestra di Roma, la Lucca Jazz Orchestra, l’Orchestra Giovanile “Città di Molfetta” e la Late Night Jazz Orchestra di Los Angeles, mentre a Boston ha fondato la “Cettina Donato Orchestra” composta da musicisti provenienti dai cinque continenti. Per alcuni anni è stata President del Women In Jazz del South Florida, associazione volta alla promozione di musiciste e compositrici di tutto il mondo.

Attraverso i suoi 5 album e le lunghe tournée ha suonato negli anni con grandi artisti tra cui Eliot Zigmund, Stefano Di Battista, Fabrizio Bosso, Matt Garrison, David Santoro, Vito Di Modugno, Mimmo Campanale, Ron Savage, Scott Free, Roberto Gatto, Ken Cervenka, Marcello Pellitteri, Marco Panascia, Orazio Maugeri, Garrison Fewell, Dario Rosciglione, Dario Cecchini. In parallelo con la sua attività discografica, ha svolto un lungo tour nei maggiori teatri italiani insieme al popolare attore e regista Ninni Bruschetta per lo spettacolo contro la mafia “Il mio nome è Caino” e lo spettacolo antifascista “Il giuramento”, entrambi tratti da un testo di Claudio Fava.

Diplomata al Berklee College Music di Boston, al Conservatorio di Messina e all’Università di Messina (in Psicologia Sociale), da anni svolge a sua volta una intensa attività didattica presso diversi Conservatori italiani: al momento è docente di Pianoforte jazz al Conservatorio di Bari e di Composizione jazz al Conservatorio di Messina.