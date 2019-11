“Non adoro, le prese per il c…!”. E’ questo il sintentico messaggio diffuso anche su Facebook dal primo cittadino peloritano, onorevole Cateno De Luca, all’indirizzo del presidente del Football Club Messina Rocco Arena.

Concludendo De Luca, sottolinea: “se FC non presenterà la polizza fideiussoria entro venerdì 15 novembre non potrà più utilizzate lo stadio comunale Celeste! Ci piacciono gli effetti speciali ma non le prese per il c…!”.