Non dovete pensare al contrario: “il fatto che io sia un’insegnante, è una cosa normale” [Video]

Non dovete pensare al contrario. Il fatto che io sia un’insegnante è una cosa normale. Quindi non dovete chiedervi come sia possibile che abbiano tolto una bambina ad una mamma che fa l’insegnante, ma dovete chiedervi come sia possibile che dei giudici d’accordo con una psichiatra che nelle perizie afferma di scrivere “ciò che le chiede il cliente, non quello che è vero”, possano fare liberamente del male ad una bambina. Possano agire indisturbati e senza regole, andando contro la legge e contro i diritti umani, senza che nessuno li fermi. Nonostante le mie denunce pubbliche, perché tutto ciò che denunciai fu sempre stranamente archiviato.

Pubblicato da Ginevra Pantasilea Amerighi su Sabato 1 febbraio 2020