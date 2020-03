È QUESTO QUANTO HA SCRITTO IERI, ANGELO FABIO COSTANTINO, IL GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA DEL COMUNE DI MESSINA, IN MERITO AL BLOCCO DEI TRASPORTI NELLO STRETTO (INIZIATO DA LUNEDÌ MATTINA) A CAUSA DELLE RESTRIZIONI PER IL CORONAVIRUS NEL CONTESTO DI UNA VICENDA CHE HA VISTO COINVOLTI NUCLEI FAMILIARI CON MINORI E DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA IMPOSSIBILITATI A MUOVERSI

“Non paghino i bambini, l’irresponsabilita’ dei loro genitori”. E’ questo quanto ha scritto ieri Angelo Fabio Costantino il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza del Comune di Messina… in relazione al blocco dei trasporti nello Stretto (iniziato lunedi’ mattina), a causa dell’emergenza sul Coronavirus… nell’ambito di una vicenda che ha visto coinvolti nuclei familiari con minorenni e donne in stato di gravidanza… impossibilitati a muoversi.

Costantino ha aggiunto: “grave situazione al molo di Villa s Giovanni. Molti minori tra cui una bambina di appena 5 mesi e una donna incinta bloccati al molo in attesa delle decisioni delle Prefetture. Sono in contatto con il Garante regionale della Calabria dott. Marziale che si sta adoperando per l’assistenza e per sbloccare la situazione. I bambini hanno trascorso la notte in auto assisti dalla Croce Rossa. Questa vicenda mette in luce tutte le falle della gestione di questa emergenza in cui per l’ennesima volta sono i minori a pagare. Si provveda subito a mettere in sicurezza i bambini”.

“Tra le ipotesi il ricovero presso una struttura d’accoglienza in attesa delle valutazioni Sanitarie o di concedere loro la possibilità di raggiungere le destinazioni in con obbligo di quarantena controllata”.