Non solo Buddaci: “Il pescato dello Stretto, incontra il cinema e il buon vino”

Gli organizzatori di una importante manifestazione che è prevista nei dal 25 al 29 settembre a Messina, in questa nota pubblicata su Facebook, evidenziano: “siamo lieti di annunciarvi la collaborazione tra Non Solo Buddaci e Cinemadivino Sicilia festival! Con un biglietto unico al costo di 7 euro sarà infatti possibile partecipare ad una delle serate in programma con degustazione di pescato locale in abbinamento ad un vino e godere poi delle proiezioni prima di clip e documentari sulla pesca e sul prodotto ittico dello Stretto e poi di un film selezionato da Cinemadivino Sicilia festival. E per i più piccoli, senza alcun costo aggiuntivo, ci sarà la possibilità di partecipare a un laboratorio didattico ricreativo sui pesci dello Stretto”.

“E’ possibile acquistare i biglietti in prevendita presso il Multisala Apollo o direttamente la sera presso ciascuna location. La capienza per ciascuna serata è limitata. In più è disponibile, contattando il Cral Città Metropolitana di Messina la promozione che consente di partecipare a tre serate a scelta al prezzo di 15 euro”.

Questa la selezione di Cinemadivino Sicilia festival:

Mercoledì 25 settembre ore 20,15 al Marina del Nettuno Messina. In programmazione U Pisci Spada un corto di animazione di Antonello Piccione e il film Attenti al Gorilla. Il vino abbinato Saltamatta;

Giovedì 26 settembre alla Lega Navale Messina, ore 20,15, Lu tempu di Li pisci Spada documentario e il film “La Prima Pietra”; vino in abbinamento Divina Sicilia;

Venerdì 27 settembre alla Enoteca Provinciale Messina ore 20,15 U pisci Spada di Piccione e il Film “Uno di famiglia”. Vino abbinato Faro Doc San Placido;

Domenica 29 settembre chiusura in grande stile al Multisala Apollo con “La Fuitina Sbagliata” di Mimmo Esposito.

Per l’evento di sabato 28 non è previsto un biglietto, ma si paga per la consumazione.