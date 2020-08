Notte di paura a San Saba per un incendio scoppiato ieri nelle campagne di Contrada Musarra, intorno alle ore 20, sicuramente doloso. Le fiamme, alimentate dalle forti raffiche di vento hanno distrutto la vegetazione lambendo le abitazioni.

“Solo grazie all’instancabile lavoro dei vigili del fuoco e volontari, che hanno lavorato fino a tarda notte, non si sono verificati problemi molto più gravi– commenta il consigliere della VI Circoscrizione Mario Biancuzzo-”.

Biancuzzo aggiunge: “tanta paura anziani che hanno abbandonato le case per precauzione, bambini spaventati. Sicuramente la Procura della Repubblica di Messina aprirà un fascicolo di indagine per accertare se dietro questo pauroso incendio c’è la mano di qualche piromane che si diverte ad innescare le fiamme e poi scompare. Mi corre l’obbligo ringraziare il personale tutto dei Vigili del Fuoco che rischiano la vita per aiutare e salvare i cittadini. I Vigili del Fuoco rappresentano una sana istituzione a favore dei cittadini sempre pronti a rischiare la loro vita per aiutare e salvare i cittadini”.