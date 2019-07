Notte infernale quella appena trascorsa, all’interno della discarica di Mazzarà Sant’Andrea

I VIGILI DEL FUOCO SONO STATI IMPEGNATI FINO ALLE PRIME LUCI DELL'ALBA PER SPEGNERE ALCUNI FOCOLAI ESISTENTI NELL'AREA

Quella appena trascorsa, è stata una notte da inferno all’interno della discarica di Mazzarrà Sant’Andrea, dove si sono propagati alcuni focolai. I vigili del Fuoco, per avere ragione delle fiamme esistenti nell’area hanno lavorato fino alle prime luci dell’alba odierna.

Ad essere interessata dalla combustione è stata la notevole massa di rifiuti accatastati quando la struttura funzionava negli anni passati. Per spegnere il rogo, i pompieri sono stati aiutati dai loro colleghi provenienti da Messina. Sulle cause di quanto avvenuto, sono in corso le indagini avviate dai carabinieri della locale Stazione.