“Notti al Castello”: a Casalgrande, in Provincia di Reggio Emilia

“Notti al Castello”: a Casalgrande (RE), giovedì 27 giugno dalle ore 21.15 alle 23.15 si terrà l’incontro con il giornalista Pablo Trincia autore di un libro ed una web serie ispirtati ad un un episodio di malagiustizia (caratterizzato da un accanimento giuridico), realmente accaduto.

La storia

Una vicenda giudiziaria che ha distrutto intere famiglie. Una storia toccante che si è rivelata un incredibile caso di contagio psicologico. Anche i bambini mentono. E una loro bugia può evocare l’inferno. In due paesi della Bassa Modenese sedici bambini vengono tolti alle loro famiglie e trasferiti in località protette a Reggio Emilia e Provincia.

I genitori sono sospettati di appartenere a una setta di pedofili satanisti che compie rituali notturni nei cimiteri sotto la guida di un prete molto conosciuto nella zona. Sono gli stessi bambini che narrano a psicologi e assistenti sociali veri e propri racconti dell’orrore. La rete dei mostri che descrivono pare sterminata, e coinvolge padri, madri, fratelli, zii, conoscenti. Solo che non ci sono testimoni adulti. Nessuno ha mai visto né sentito nulla. Possibile che in quell’angolo di Emilia viga un’omertà tanto profonda da risultare inscalfibile? Quando la realtà dei fatti emergerà sotto una luce nuova, spaventosa almeno quanto la precedente, per molti sarà ormai troppo tardi. Ma qualcuno, forse, avrà una nuova occasione.