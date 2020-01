Novità sull’efferato omicidio di Alessandra Immacolata Musarra: stamane il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Messina, Monia De Francesco ha rinviato a giudizio il 27enne Cristian Ioppolo.

L’uomo, è accusato di avere ucciso… strangolandola… l’ex fidanzata, la notte precedente l’8 marzo del 2019 nella abitazione di Santa Lucia sopra Contesse, dove la ragazza abitava. Il dibattimento, inizierà innanzi la Corte d’Assise il prossimo 25 marzo. Qualche giorno fa, l’avvocato Alessandro Billè che difende Ioppolo, aveva presentato una Istanza presso la Corte di Cassazione affinchè gli ermellini potessero stabilire un trasferimento del Procedimento in altra sede visto che un giorno prima della scorsa udienza del 21 gennaio sui muri della Chiesa della frazione messinese dove è stato compiuto il femminicidio comparvero scritte ingiuriose contro il suo assistito. Billè ha motivato la sua richiesta, adducendo l’assenza di serenità nel Distretto peloritano che a suo giudizio non sarebbe il luogo idoneo alla celebrazione del rito penale in esame.