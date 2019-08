LUNGHE FILE IN VIALE DELLA LIBERTA' E VIALE BOCCETTA, CON UN'ORA DI ATTESA PER IMBARCARSI E SUPERARE LO STRETTO

Nuova giornata da bollino rosso, quella di oggi a Messina, ed una domenica caratterizzata da difficili contro esodi per i villeggianti che terminate le Ferie estive fanno ritorno a casa. Lunghe file, ci sono state in viale della Libertà e viale Boccetta con una attesa per imbarcarsi e superare lo Stretto, pari ad un’ora.

La coda si è protratta fino a dopo l’ora di pranzo con le auto incolonnate già all’incrocio del viale Regina Margherita con il già accennato viale Boccetta. Ad essere cruciali, sono stati gli attraversamenti di via Garibaldi e corso Cavour, arterie stradali in cui il traffico dei turisti si mischia a quello cittadino… che per fortuna in questa ultima domenica di agosto non è stato molto rilevante.

Mentre all’incrocio di via Garibaldi vi era un presidio della Polizia Municipale, quello Boccetta-Cavour era sguarnito e la circolazione ne ha risentito con automobilisti che suonavano insistentemente il clacson. Agli svincoli della tangenziale invece, non si sono verificati ingorghi.