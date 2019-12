Nuova operazione antiambulantato degli uomini della Sezione Annona al comando del Dirigente Vicario Commissario Giovanni Giardina, della Polizia Municipale di Messina. Nell’ambito delle operazioni di contrasto all’abusivismo nel settore del commercio alimentare, su disposizione del Sindaco e con il coordinamento dell’Assessore Musolino, nella mattinata di oggi sono stati effettuati dei sequestri di merce a carico di un ambulante e di un extracomunitario che vendevano merce (frutta e verdura) sul viale San Martino all’angolo con la via Marche.

Successivamente si è provveduto anche al sequestro ai danni di un ambulante che effettuava abusivamente la vendita all’intersezione tra la via san Cosimo e la via Siracusa. Complessivamente la merce sequestrata è pari a circa 500 chilogrammi. Con riferimento alle immagini ove viene mostrata la distruzione di parte della merce, si precisa che gran parte della merce sequestrata è stata devoluta alle mense benefiche, ma altra parte, che gli stessi ambulanti hanno gettato a terra al momento del sequestro, è stata raccolta e trattata come rifiuto, avviandola allo smaltimento con la MessinaServizi, non essendo più idonea al consumo umano.

Foto, tratta da: “www.messinaindiretta.it”.