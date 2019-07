Nuova tragedia sfiorata, nel pomeriggio di oggi intorno alle 15 a Messina

IN VIA GARIBALDI INFATTI, SI SOSNO STACCATI PEZZI DI CORNICIONE DA UN PALAZZO POSTO NELLE VICINANZE DELLA FARMACIA CENTRALE E NEI PRESSI DI PIAZZA UNIONE EUROPEA

Nel pomeriggio odierno, intorno alle ore 15 a Messina, si è sfiorata nuovamente la tragedia visto che da un Palazzo di via Garibaldi sito nei pressi di piazza Unione Europea ad angolo con via Consolato del Mare e nelle vicinanze della Farmacia Centrale, si sono staccati pezzi di cornicione.

Già nello scorso mese di aprile, dallo stesso immobile, crollarono altri pezzi di muratura che colpirono il titolare del sottostante Bar Fumia. Questa volta il distacco, ha riguardato il portone d’ingresso dello stabile rappresentando un notevole rischio sia per gli inquilini dello stesso che per le attività commerciali poste al pian terreno. Per fortuna, sembrerebbe che nessuno sia rimasto ferito dalle parti di calcinacci arrivate al suolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco insieme ad una unità della Polizia Municipale, per mettere mettere in sicurezza l’area (transennandola) ed impedire il transito pedonale sul marciapiede e l’accesso all’edificio per il tempo necessario al compimento delle operazioni di rito.

Foto, tratta dal giornale on line: “www.messinaindiretta.it”.