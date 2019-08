Nuove minacce e insulti questa mattina, dopo quelle di ieri, sono state indirizzate ai vigili Urbani di Messina. Il 6 agosto, nel blitz sul viale Europa, come ha riferito il sindaco Cateno De Luca, lui l’assessora Dafne Musolino ed il commissario Giovanni Giardina erano stati fatti oggetto di pressioni da parte di soggetti abusivi di nazionalità italiana.

Oggi in piazza Duomo gli agenti della Sezione Annona della Polizia Municipale peloritana, durante un controllo sono stati aggrediti da alcuni venditori ambulanti di origini straniere. Sul luogo, sono giunti i carabinieri per aiutare i poliziotti municipali. Uno degli aggressori, sarebbe stato bloccato e trasferito in Caserma per essere identificato. La scena è accaduta, sotto lo sguardo incredulo delle centinaia di turisti che erano presenti in zona, scesi dalla nave della Msc Crociere, ferma al Porto.