Nuove nomine alla Regione: l’ingegnere Leonardo Santoro, all’Ufficio speciale per la progettazione

Articolo, tratto da: www.carmelocascio.it.

La Giunta regionale ha nominato Leonardo Santoro quale dirigente responsabile dell’Ufficio speciale per la progettazione.

La struttura – istituita dal governo Musumeci lo scorso 4 novembre e posta alle dirette dipendenze di Palazzo d’Orleans – consentirà di poter mettere assieme tutti i tecnici della Regione per redigere progetti sia per l’Amministrazione che per gli Enti locali. Santoro, scelto a seguito di un atto di interpello interno all’Amministrazione, ha svolto per tredici anni l’attività di dirigente tecnico e per cinque anni quella di capo del Genio civile di Messina.

Salvatore Taormina sarà, dal primo gennaio, il nuovo dirigente generale del Dipartimento regionale dell’Istruzione e della formazione professionale. Taormina, che prenderà il posto di Gianni Silvia, dal 31 dicembre in pensione, ha ricoperto in passato il ruolo di segretario generale della presidenza della Regione e di dirigente generale in diversi dipartimenti fra cui Famiglia e Autonomie locali.

La Giunta ha dato il via libera anche a due bandi di concorso,. Si tratta della re istituzione dell’Ufficio stampa della Regione, Sono previstid alla legge 20 componenti ma il bando in pubblicazione con il nuovo anno riguarderà solo 10 giornalisti, la metà dei quali saranno scelti fra chi ha già svolto questo incarico negli anni passati.

L’altro bando riguarda i teatri e stanzia cinque milioni. La misura finanzierà per intero gli interventi nei teatri pubblici e per l’ottanta per cento gli interventi nei teatri privati.