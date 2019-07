Nuovo allarme bomba, al Tribunale (che è stato fatto evacuare tutto) di Nocera Inferiore

Ulteriore allarme bomba al Tribunale di Nocera Inferiore (SA), dopo quello falso dello scorso 27 giugno. Questa mattina, una telefonata anonima giunta al Palazzo di Giustizia nocerino ha fatto scattare la paura.

In breve tempo, la struttura giudiziaria è stata sgomberata con inevitabili conseguenze per avvocati, giudici e dipendenti che si apprestavano ad iniziare la loro giornata lavorativa. Sul posto è giunta con immediatezza la Polizia di Stato, che rappresentata dai suoi agenti ha effettuato i controlli per la messa in sicurezza dell’area. I lavori, dovrebbero riprendere dopo le ore 12.

Foto, scattata dal dottor Alessio Savarese.