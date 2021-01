Nuovo controllo della Polizia specialistica diretta dal comandante vicario commissario Giovanni Giardina ed in particolare dagli uomini della Polizia commerciale di Messina…, coordinata dall’ispettore capo Cifala’ Giuseppe

Nuovo controllo della Polizia specialistica diretta dal comandante vicario commissario Giovanni Giardina ed in particolare dagli uomini della Polizia commerciale coordinata dall’ispettore capo Cifala’ Giuseppe. Due attività commerciali (medie e grandi strutture di vendita) sono finite sotto l’occhio attento degli uomini dell’annona della Polizia municipale; nella prima sono state accertate irregolarità all’interno di laboratori di macelleria per procedure non regolari in merito alla rimozione degli scarti di origine animale, ossia in violazione del regolamento ce 852/2004 in quanto i sottoprodotti di origine animale non commestibili e gli altri scarti anziché essere rapidamente rimossi dai laboratori venivano accumulati in contenitori non a norma.

Per tale ragione oltre ad una corposa sanzione amministrativa i poliziotti hanno immediatamente diffidato, così come previsto dalla norma, l’esercente a regolarizzare la procedura comportamentale all’interno del laboratorio che verrà sottoposto a nuova verifica nei giorni avvenire; nella seconda attività invece gli uomini della commerciale hanno accettato che, nella fase immediatamente antecedente la vendita, ossia all’interno del deposito alimentare, erano presenti formaggi di fresca produzione (ricotta al forno) privi della prescritta documentazione attinente la provenienza e la data di confezionamento, ecco perché oltre alla debita sanzione di legge si è proceduto, vista la disponibilità dell’esercente alla distruzione del prodotto, che è stato avviato allo smaltimento secondo le procedure di legge.