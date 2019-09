Nuovo incidente stamane in città, intorno alle 11.00 un camion che probabilmente si stava dirigendo verso lo svincolo autostradale di Messina Centro, ha travolto uno scooter

Altro incidente stamane in città, verso le ore 11.00, un camione diretto con ogni probabilità allo svincolo Messina Centro percorrendo il viale Europa ha travolto uno scooter (che transitava nella trafficata arteria), quest’ultimo si è immesso provenendo da una traversa secondaria.

Nella zona dello scontro, è giunta una pattuglia della Sezione Infortunistica afferente alla Polizia Municipale, i componenti della stessa hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dei fatti. Il centauro, è stato assistito sul luogo dai sanitari del 118 che successivamente lo hanno condotto all’ospedale Piemonte dove i medici di turno hanno riscontrato come le sue condizioni non fossero gravi.

Immagine, tratta da: “www.messinaindiretta.it”.