Nuovo incidente, stamane, sulla tangenziale di Messina

Questa mattina, verso le ore 09.15 si è verificato un nuovo incidente sulla tangenziale di Messina. L’episodio in questione, ha interessato una vettura ed uno scooter. I due mezzi, in prossimità dello Svincolo di San Filippo si sono scontrati mentre entrambi procedevano nella carreggiata lato mare in direzione Palermo. La circolazione degli altri veicoli in transito, ha subito evidenti rallentamenti, fin quando non sono stati rimossi il ciclomotore e l’automobile.