Nuovo Piano Industriale, dell’ATM S.p.A.: “al via il confronto con le organizzazioni sindacali”. Lo riferisce su Facebook, l’onorevole Cateno De Luca, sindaco peloritano.

Questo il testo, diffuso da De Luca: “la UIL si è tirata fuori, mentre la CGIL non lo abbiamo ancora capito”.

“I TEMPI LI DETTO IO E NON MI FACCIO CONDIZIONARE DALLA UIL CHE SI È DIMOSTRATA INADEGUATA CON UN SEGRETARIO GENERALE CHE IGNORA GLI ARGOMENTI IN DISCUSSIONE PERCHÉ NON AMA STUDIARE E NON È PIÙ ABITUATO A FATICARE”!

Ecco il verbale della riunione:

Verbale del 13 novembre 2019

Amministrazione – ATM S.p.A. – OO.SS. Presentazione Piano Industriale 2020-2022

L’anno 2019 il giorno 13 del mese di novembre alle ore 18,15 presso la Sala Giunta “Falcone e Borsellino” del Comune di Messina sita a Palazzo Zanca, si è tenuto l’incontro tra l’amministrazione Comunale, rappresentata dal Sindaco, dall’assessore ai Trasporti e l’Azienda Trasporti Messina S.p.A. (ATM) e le OO.SS. cosi come risulta dal foglio delle presenze allegato al presente verbale per farne parte integrante, giusta convocazione prot. n. 336082 del 11.11.2019 avente ad oggetto “Presentazione Piano Industriale ATM S.p.A.” Svolge le operazioni di Segretario Verbalizzante il Sig. Pierfrancesco Saccà Dipendente del Servizio Gabinetto del Sindaco Comune di Messina.

Apre i lavori il Presidente dell’ATM S.p.A. che da lettura della nota prot. n. 32/2019 della UIL MESSINA con la quale si comunica la non partecipazione alla seduta odierna. Procede illustrando nei dettagli il Piano Industriale 2020-2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 07 novembre 2019, consegnando copia agli intervenuti, ed evidenziando gli investimenti che l’amministrazione intende affrontare per un importo di € 87.300.025,58 cosi come riportato a pag. 8 del predetto documento.

Il sindaco, ringrazia tutte le OO.SS. presenti a questo tavolo, stigmatizza la nota pervenuta da parte della UIL a firma di Ivan Tripodi, e fa presente che non inviterà più tale sigla sindacale al tavolo riguardante l’argomento Piano Industriale 2020-2022. Fa Presente altresì, che il Piano Industriale che è stato presentato in data odierna, è frutto di un lavoro concertativo tra l’amministrazione Comunale e gli Organi Sociali della ATM S.p.A., con l’ausilio del management di ASSTRA service che in più occasioni è stata presente a Messina per confrontarsi sui singoli elementi del presente Piano Industriale. Dal Documento programmatico e pianificatorio, è possibile cogliere immediatamente il mantenimento degli impegni che l’amministrazione Comunale ha assunto con le OO.SS. nell’ambito del Salva Messina, quelle di riservare un importante investimento di risorse del trasporto pubblico locale finalizzato alla riconversione e riorganizzazione Aziendale e l’innalzamento della qualità e quantità dei Servizi, salvaguardando tutti i posti di lavoro e avviando un’azione di contrasto all’evasione utile anche all’ampliamento dei posti di lavoro.

Il sindaco invita tutte le OO.SS. ad approfondire nelle rispettive sedi il presente Piano Industriale al fine di far pervenire tutte le osservazioni entro e non oltre giovedì 21 p.v. ore 20.00, alla email presidenza@atmmessinaspa.it, a tal proposito sarà effettuato un incontro propedeutico sabato 16 alle ore 15.30 presso la sala Giunta del Comune di Messina, con gli Organi Sociali di ATM e con le OO.SS. presenti al tavolo allargato anche alla Sigla CGIL qualora la stessa non abbia prodotto nota formale di non partecipazione al tavolo. Il sindaco incarica il segretario verbalizzante di predisporre una convocazione per sabato 23 p.v. ore 12.30 in Sala Giunta di Palazzo Zanca.

A conclusione il sindaco evidenzia che è necessario definire il Piano Industriale 2020-2022 entro sabato 23 novembre 2019 in quanto la Giunta Comunale entro fine novembre approverà il Bilancio di previsione 2020-2022, con gli investimenti previsti nel predetto piano analiticamente riportati nel documento di programmazione economico-finanziaria.

Le OO.SS. presenti prendono atto di quanto presentato dall’amministrazione Comunale, e alle ore 20.00 si chiudono i lavori.

Il Presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.