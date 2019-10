Nuovo Regolamento, della Toponomastica a Messina: stamani, si è svolta una seduta della Prima Commissione

Nella seduta della I^ Commissione consiliare, presieduta dal consigliere Libero Gioveni, alla presenza dell’assessore al ramo Roberto Vincenzo Trimarchi, è stata esaminata oggi la delibera proposta dall’Amministrazione comunale relativa al nuovo Regolamento della Toponomastica e della numerazione civica.

Ha dichiarato Gioveni: “dopo un lungo e acceso dibattito, la Commissione, pur ritenendo necessario varare un nuovo regolamento che sostituisca il vigente del 1996 adeguandolo ai tempi, ha inteso bocciare la delibera per una motivazione politica… l’Amministrazione ha estromesso dall’art. 7 del Regolamento, che disciplina la composizione della Commissione Toponomastica, il rappresentante del Consiglio comunale, l’unico componente rappresentante del popolo, presente ormai in seno alla Commissione Toponomastica da 23 anni”.

Ha proseguito e concluso il presidente: “la Commissione, ha stigmatizzato la scelta dell’Amministrazione, giudicando uno sgarbo istituzionale quello di escludere a priori il presidente del Consiglio o suo delegato, unico componente eletto democraticamente. In virtù di ciò quindi, la Commissione ha proposto all’assessore Trimarchi il ritiro della delibera con l’impegno di ripresentarla insieme condividendone il percorso già dalla prossima seduta di lunedì 14, ma l’esponente della Giunta ha rifiutato. Per tali motivi l’atto deliberativo giungerà in Consiglio comunale seguendo il normale iter”.