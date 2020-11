Nuovo risultato nell’ambito del contrasto alla criminalità predatoria: il personale delle Volanti ha arrestato un reggino di ventott’anni, pregiudicato, per il reato di tentato furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale. L’uomo è stato sorpreso mentre cercava di rubare un’autovettura insieme ad un complice. Alla vista della Volante, uno dei due è riuscito a scappare a bordo di uno scooter, mentre l’altro è stato fermato dopo aver tentato la fuga a piedi.

L’arrestato, durante la fuga, ha abbandonato una centralina per auto, sicuramente da utilizzare per compiere il furto. Il tempestivo intervento degli Agenti delle Volanti ha quindi evitato il furto dell’autovettura. L’Autorità Giudiziaria ha disposto per il malvivente la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.