“Occorre poco… vali tanto”. Ciò si legge in un post pubblicato su Facebook, nella pagina del Gruppo Fiorino leader dei supermercati in Città, impegnato oggi in una campagna solidale in favore dei fedeli compagni a quattro zampe che a tanti fanno compagnia.

Dal testo, si apprende ancora: “questo è lo slogan che Despar Messina e Catania ha scelto a sostegno della raccolta di prodotti alimentari e non, destinata agli Amici Animali, accolti nei rifugi delle varie le associazioni di volontari che hanno aderito all’iniziativa. Anche un piccolo contributo, può diventare un Grande gesto di Solidarietà e fare la differenza. Vi aspettiamo numerosi…! Aiutiamoli”!