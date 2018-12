Oggi 2 dicembre, ospite di Mara Venier, a Domenica In su Rai1 è stata Stefania Sandrelli

Oggi 2 dicembre, ospite di Mara Venier a -Domenica In- su Rai1, è stata l’attrice Stefania Sandrelli, che sollecitata dalla conduttrice ha ricordato un grande regista suo amico, recentemente scomparso, Bernardo Bertolucci.

La Sandrelli, ha detto pensando ai diversi colleghi famosi che hanno lavorato nelle pellicole di Bertolucci, come Robert De Niro, Gèrard Depardieu, Burt Lancaster, Donald Sutherland e tanti altri: “per me era un belvedere, ho sempre avuto una curiosità. Per Bernardo ero la ragazza di Germi. L’ultima volta che ci siamo visti, mi disse che voleva andare alla serata, all’Auditorium di Novecento per il quarantennale. Era Estate, mi ero messa un tubino e questo scialle”.

Lui, la prima cosa mi disse: “ma che bello scialle che hai”.

Poi, andammo a cena e per tutta la serata mi fece i complimenti per questo scialle, io gli dissi: “te lo regalerei molto volentieri ma non posso perchè a me l’ha dato mia figlia Amanda”.