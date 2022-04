LO HA SCRITTO IN DATA ODIERNA, SULLA SUA PAGINA FACEBOOK, IL CITTADINO VINCENZO PAPA

“Oggi…, 21 aprile 2022… si è tenuta un’udienza penale presso la Procura di Potenza… dove sono coinvolti avvocati e giudice del Tribunale di Taranto per (turbativa d’asta infedele patrocinio abuso d’ufficio falso ideologico) alcuni di questi sono candidati alle prossime elezioni comunali della città pugliese”. Lo ha scritto in data odierna, sulla sua Pagina Facebook, il cittadino Vincenzo Papa.

Continua per concludere così Papa: “la vicenda riguarda la turbativa d’asta della masseria galeota aggiudicata al senatore Mario Turco del Movimento 5 Stelle. Proprio quel Movimento che aveva sbandierato (la prima casa non si tocca… la prima casa è sacra)…! Abbiamo richiesto il sequestro preventivo e conservativo dell’immobile in oggetto…”.