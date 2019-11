“Oggi, 25 novembre, noi di MUST abbiamo deciso di partecipare con questo video alla giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” [Video]

Oggi, 25 novembre, noi di MUST abbiamo deciso di partecipare con questo video alla giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Ci schieriamo per dire anche noi basta a qualunque forma di violenza, abusi, stupri che continuano a susseguirsi da fin troppo tempo e su fin troppe donne, riteniamo assurdo come ancora non si riesca a fermare un fenomeno così spregevole che dilaga in ogni dove. Ricordiamo che la violenza non è mai la soluzione, impariamo a rispettarci in quanto esseri umani, cambiamo la nostra società.#MUSTSTOPFEMICIDE

