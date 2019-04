Oggi a Palazzo Zanca, è stata presentata la “Festa di Primavera”

Lo riferiscono dalla sede del Municipio peloritano: “gli assessori allo Spettacolo e Tempo Libero Giuseppe Scattareggia e all’Arredo Urbano Massimiliano Minutoli, nel corso di un’odierna conferenza stampa a Palazzo Zanca, hanno illustrato l’edizione 2019 della “Festa di Primavera” in programma mercoledì 1 maggio a villa Dante, a partire dalle ore 10 sino a mezzanotte”.

All’incontro con i giornalisti hanno partecipato tra gli altri: “il presidente della III^ Circoscrizione Lino Cucè e Francesco Giorgio in rappresentanza del Coni Messina”.

Hanno dichiarato Scattareggia e Minutoli: “l’organizzazione di questa iniziativa è stata preceduta dagli interventi effettuati a villa Dante, che consentiranno alla cittadinanza un’adeguata fruizione di tali spazi, dopo l’abbandono degli ultimi anni, non solo nella giornata dell’1 maggio, ma anche in futuro. E’ intenzione dell’Amministrazione infatti restituire alla collettività l’uso di spazi verdi comunali per scopi ricreativi, culturali, sociali e sportivi, al fine di promuovere il verde come elemento qualificante dell’ambiente urbano e come fattore di miglioramento della qualità della vita. Ringraziamo associazioni e privati che collaborano all’organizzazione della manifestazione con numerose attività. A breve sarà pubblicato anche un bando per l’affidamento a terzi di villa Dante”.

“L’evento prevede, all’interno dell’area, babypark, band musicali, street food, street artist, sport, animazione, infiorata, hobbistica, artigianato, prodotti tipici, un’estemporanea di ceramica, una mostra di arti visive e plastica, un’improvvisazione poetica e l’esposizione del concorso dello scorso 8 marzo -Femina Terrae-“.