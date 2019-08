Oggi a Palazzo Zanca, è stata presentata la manifestazione: «Le Antiche Tradizioni Messinesi»

Lo scrivono, in una nota del Comune di Messina: «l’assessore con delega alle Attività Produttive Dafne Musolino ha illustrato oggi a Palazzo Zanca la manifestazione con esibizione e vendita “Le Antiche Tradizioni Messinesi”, prevista nella zona di Mortelle, all’ex Giardino delle Palme, nei cinque venerdì di agosto (2-9-16-23-30), dalle 20 alle 2, a partire da stasera».

«All’incontro con i giornalisti, nel corso del quale sono stati chiariti soprattutto gli aspetti organizzativi dell’evento, hanno partecipato Francesco Roccaforte, funzionario della Terza Direzione servizio Viabilità della Città Metropolitana di Messina, e il presidente del Comitato dei mercati Salvatore Lanfranchi».

Ha dichiarato l’assessore Musolino: «obiettivo della manifestazione, é la promozione di attività commerciali al fine di rivitalizzare una zona poco frequentata e dare quindi un’offerta alternativa agli altri luoghi pubblici della città, valorizzando prodotti e beni artigianali. L’iniziativa è stata preceduta da un tavolo tecnico cui ha partecipato anche il presidente della VI^ Circoscrizione Maurizio Mangraviti, che ha rappresentato le istanze e le necessità di chi vive quel posto. Nonostante ciò comunque, l’Amministrazione non si chiude al dialogo, anzi lo tiene sempre aperto per verificare se alcuni timori sulla realizzazione della manifestazione siano realmente fondati. Stasera seguirò direttamente l’evento, insieme alle pattuglie del Corpo di Polizia municipale, per rendermi conto di eventuali criticità da sottoporre al sindaco e alla Giunta».