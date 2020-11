Oggi, alle ore 11.00 a Messina presso palazzo Zanca 25 novembre, si e’ celebrata la Giornata nazionale contro la violenza sulle donne [Video]

Oggi, alle ore 11.00 a Messina presso palazzo Zanca 25 novembre, si e’ celebrata la Giornata nazionale contro la violenza sulle donne. inaugura la mostra Alex Caminiti, momento di prosa di Antonio Mundo che legge un suo scritto dedicato alla Donna. Intervento musicale di una corista del coro “Note colorate”, Roberta Fazio, che canta Mia Martini. Proiezione video curata da Alex Caminiti

Sono stati presenti gli Assessori, il Prof. Dino Bramanti, Presidente della Commissione P. O.! Purtroppo l’emergenza Covid non ci permette di ampliare la platea, ma pure il Comune di Messina partecipa con un suo contributo a questa giornata. Mostra organizzata da Alex Caminiti. E per le scuole progetto “Il filo delle parole” staffetta di lettura di brani dedicati.

Coming soon “Il Muro delle bambole”: anche Messina, come Roma, Milano, Torino, ricorda le donne vittime di violenza così: un muro di bambole che rappresentano le vittime di femminicidio, di forte impatto visivo ed emotivo, in collaborazione con il Liceo Maurolico ed altre scuole della Città.

Chi è nell’errore compensa con la violenza ciò che gli manca in verità e forza… (Johann Wolfgang Goethe).