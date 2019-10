Oggi, domenica 13 ottobre, in occasione dell’ultima serata del “Messina Street Food Fest 2019” in corso a piazza Cairoli, alle ore 18.00 ci sarà un dj set con Alberto Russo. Gli organizzatori, giunti alla fine di questa edizione, colgono l’occasione per ringraziare i meravigliosi ragazzi dell’I.I.S. Antonello Messina, una delle tante eccellenti realtà della nostra città, per l’ottimo lavoro svolto all’interno del #MessinaStreetFish.

I responsabili, scrivono: “un sentito ringraziamento ad AMAM SpA che è riuscita a garantirci continuamente una fornitura di acqua straordinaria per tutta la zona interessata dalla manifestazione”.

Ed infine dallo staff, evidenziano: “ringraziamo MessinaServizi Bene Comune che in questi giorni ci ha assistito in maniera impeccabile! In pochissimo tempo sono riusciti a sanare e ripristinare il luogo dove ci troviamo dopo l’affluenza di ieri. Insieme a loro abbiamo voluto creare un evento che rispettasse anche l’ambiente. Per questo tutto il materiale che è consegnato con il cibo è compostabile e quindi tutto potrà essere gettato nel carrellato dell’umido (marrone) da loro posizionati e poi riciclato. Andate a trovarli nella loro postazione…, troverete degli addetti che vi forniranno tutte le notizie necessarie per il porta a porta in città. Un evento che coniuga quindi buon cibo e rispetto del territorio e un’importante collaborazione tra pubblico e privato. Non mancate”!