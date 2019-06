Oggi domenica 16 giugno, a Messina, la Processione del Carro Trionfale di Sant’Antonio

CON INIZIO ALLE ORE 19, DA VIA SANTA CECILIA

Dopo il Solenne Pontificale celebrato questa mattina alle ore 11 da S. E. mons. Giovanni Accolla arcivescovo di Messina entrano nel vivo i festeggiamenti dedicati a Sant’Antonio di Padova, all 19.30 S. E. mons. Cesare Di Pietro, vescovo Ausiliare, presiederà la Processione del Santo, con il Carro Trionfale ed il Reliquiario, dono della Basilica della città veneta a quella messinese, come segno di comunione e gemellaggio in nome della grande devozione al Santo taumaturgo. Saranno presenti le massime autorità cittadine.

Il corteo religioso si snoderà lungo le vie: “Ghibellina, S. Cecilia, Cesare Battisti, Tommaso Cannizzaro, piazza Cairoli, viale S. Martino e S. Cecilia, dove i bambini del Piccolo Coro Antoniano -Placido Vitale- canteranno il tradizionale Inno a S. Antonio. Al termine della Processione, il vescovo Ausiliare terrà il suo discorso conclusivo e benedirà i devoti e i pellegrini, affidando la città di Messina a Sant’Antonio, perché viva nella pace, nella gioia e nella speranza di una vita migliore guardando al futuro con più serenità e certezza. Alle 21, saranno accese a ritmo di musica le luminarie artistiche seguite dallo spettacolo di fuochi pirotecnici in piazza Annibale Maria di Francia; alle 21.30, concerto delle Bande musicali Giuseppe Verdi di Faro Superiore e gli Amici della Musica di Larderia. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.basilicaantoniana.it”.