Oggi domenica 29 settembre, alla Multisala Apollo di Messina dalle ore 20.30, si terrà la serata conclusiva dei Progetti #cinemadivinoSiciliafestival ‘19 e #NonsoloBuddaci.

Tra memoria e arte la Sala cinematografica, celebra la sua storia… si tratta di un’isola pedonale aperta alla città con: “proiezioni, degustazioni commemorazioni e un brindisi…”.

Ecco, gli eventi previsti nella serata odierna: “degustazione vino Alagna (l’azienda fu fondata nella prima metà del XX° secolo da Giuseppe Alagna, che fu il primo a riconoscere le potenzialità del mercato vitivinicolo e utilizzò le sue conoscenze nel campo agricolo ed imprenditoriale per creare le basi dell’impresa. I vini nati tutti dalla passione della famiglia Alagna che porta fino al bicchiere il sapore della natura, del sole e della terra di Sicilia. Le uve prodotte nei vigneti, che si estendono per circa 50 ettari nei territori di Marsala, Trapani e Salemi, danno vita a vini pregiati come Nero d’Avola e Grillo), buffet e… l’esilarante commedia… La fuitina sbagliata (durata 80′) di Mimmo Esposito con Claudio Casisa e Annandrea Vitrano -I Soldi Spicci-“.

Per partecipare occorre: “un ticket € 7,00 in prenotazione e in vendita, anche quest’oggi presso il Cinematografo di via Cesare Battisti”.

Alle 20.30, in un’altra sala, il film (ingresso gratuito) che inaugurò l’Apollo sessantasei anni fa: “-Il magnifico scherzo- con Marilyn Monroe, preceduto da un documentario sul pioniere del cinema sonoro Rappazzo”.