“Oggi è stata consegnata la pergamena di laurea in medicina in memoria di Lorena Quaranta, uccisa dal fidanzato infermiere lo scorso marzo”. Lo ha scritto nella giornata odierna sul suo spazio Facebook, la giornalista Angela Marino.

La Marino ha aggiunto: “Lorena era a un passo dal coronare l’impegno di tanti anni, aveva la tesi pronta, ma oggi a discuterla per lei c’era una sua amica. Non ha potuto ricevere fiori, complimenti, l’applauso festante dei parenti. Lorena non svolgerà la professione che amava perché qualcuno, che pure amava, ha deciso che i suoi giorni erano finiti”.