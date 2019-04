Oggi, fino alle ore 16 a Messina: vietata la sosta

Quel che segue, lo si evince da una nota diffusa dall’Ufficio Stampa di Palazzo Zanca, nella quale si spiega che: “per garantire al meglio lo svolgimento della 1^ tappa (Catania – Milazzo) del Giro di Sicilia 2019, in passaggio a Messina oggi, mercoledì 3, tra le ore 14.30 e 14.50 circa, sono stati adottati provvedimenti viari lungo le vie interessate dal passaggio della carovana ciclistica. Pertanto, fino alle 16, sarà vietata la sosta su entrambi i lati delle vie La Farina (carreggiata lato valle), Campo delle Vettovaglie, L. Rizzo, Vittorio Emanuele II°, viale della Libertà, viale Giostra (carreggiata centrale), Denaro, Palermo e S.S. 113. Sarà inoltre interdetto il transito veicolare dalle 13 alle 15.30, e per tutto il tempo necessario al passaggio dei ciclisti, nelle strade S.S. 114 ed ex S.S. 114, e nelle vie G. La Pira, A. Celi, Taormina, U. Bonino (carreggiata lato valle), La Farina (carreggiata lato valle), Campo delle Vettovaglie, L. Rizzo, Vittorio Emanuele II°, viale della Libertà, viale Giostra, rotatoria Maestri del Lavoro, Denaro, Palermo e S.S. 113”.

Modifiche percorsi linee ATM

Anche l’Azienda Trasporti Messina ha disposto modifiche agli orari e ai percorsi degli autobus, in considerazione della sospensione del traffico per la circolazione dei veicoli ed in relazione agli orari e al percorso della gara ciclistica. Il servizio riprenderà alle ore 15.30 come da orario di tabellino e comunque dopo la comunicazione della Centrale operativa dei Vigili Urbani di ripristino della circolazione nel percorso interessato all’evento sportivo.

Linea 1 (Shuttle)

la partenza delle ore 12.20 effettuerà servizio fino alla Stazione Centrale; Capolinea di Padre Pio, la partenza delle 12.20 sarà in esercizio fino al deposito Atm. Linea 2, non effettua le corse dalla Zir dalle 12.50 alle 15.30; linea 3, non effettua le corse dalla Zir dalle 11.35 alle 15.30; linea 4, non effettua le corse dalla Zir dalle 12.25 alle 15.30; linea 5, non effettua le corse dalla Zir dalle 12.40 alle 15.30; linea 6, non effettua le corse dalla Zir dalle 12.20 alle 15.30; linea 7, non effettua le corse dalla Zir dalle 12.45 alle 15.30; linea 8, non effettua le corse da Villa Dante dalle 12.30 alle 15.30; linea 9, non effettua la corsa da villa Dante delle 14.35; linea 10, non effettua le corse dalla Zir dalle 12.35 alle 15.30; linea 11, con le corse in partenza da Cumia Superiore delle 11.45 e 13.40 effettuerà capolinea a villa Dante; linea 12, non effettua le corse delle 12.30 e delle 14.15, dal Cavallotti; linee 13, 14 e 15, dalle 12.30 alle 15.30 saranno limitati presso il viale Europa corsia monte-mare, ultima fermata prima di Rotonda Zaera; linea 15 bis, non effettua la corsa delle 14.20 dal Cavallotti; linea 16, con la corsa in partenza da piazza Gonzaga delle 15, giunti sulla via Tommaso Cannizzaro proseguono per via Garibaldi, via I° Settembre e Cavallotti, senza raggiungere la Stazione Centrale; linea 17, con le corse in partenza da Citta Nuova delle 12.45 e delle 14, giunti sulla via Tommaso Cannizzaro proseguono per via Garibaldi, via I° Settembre e Cavallotti, senza raggiungere la Stazione Centrale; linea 18, non effettua le corse delle 13.15 e delle 14.30, dal Cavallotti; linea 19, non effettua le corse delle 13.15 e delle 14.40, dal Cavallotti; linea 20, non effettua le corse delle 12.55 e delle 14.35, dal Cavallotti; linea 21, non effettua le corse delle 11.25 e delle 13.25, dal Cavallotti; linea 22, non effettua le corse dalle 13.05 alle 15.30, dal Cavallotti; linea 23 e 24, percorso regolare, nessuna interruzione; linea 25, non effettua la corsa delle 13.45, dal Cavallotti; linea 26, non effettua la corsa delle 14.10, dal Cavallotti; linea 27, non effettua la corsa delle 14.15 dal Cavallotti; linea 29, non effettua la corsa delle 14.10 dal Cavallotti; linea 30, non effettua la corsa delle 14.20 dal Cavallotti; linea 31 e 32, percorso regolare, nessuna interruzione; linea 33, con le corse in partenza da Ponte Gallo delle 13.20 e 14.55, giunti sulla via Garibaldi, proseguono per via I° Settembre e Cavallotti senza raggiungere la Stazione Centrale; linea 35, la corsa in partenza da Acqualadrone delle 13 viene parzializzata al capolinea di Annunziata. Tutte le modifiche potranno essere consultate sul sito aziendale ATM www.atmmessina.it.