Oggi in Corte d’Appello a Messina, la prima udienza del processo a Cateno De Luca per le note vicende di Fiumedinisi

Oggi presso la Corte d’Appello di Messina, è prevista la prima udienza del processo all’attuale sindaco Cateno De Luca, per fatti relativi a quando l’ex deputato regionale era primo cittadino di Fiumedinisi. Lo scorso anno, l’iter giudiziario si concluse in primo grado con assoluzioni e prescrizioni, proprio nel mese di novembre, ma i responsabili della Procura della Repubblica proposero appello. L’appuntamento di oggi, comunque, potrebbe essere rinviato a causa della concomitante astensione dalle udienze degli avvocati penalisti, programmata fino a lunedì.

Davanti alla pubblica accusa, dovranno comparire oltre a De Luca, altre 7 persone fra cui ex componenti della Giunta municipale, l’ex presidente della Commissione Urbanistica ed altri imputati.

Lo scorso anno la Seconda Sezione penale del Tribunale, dispose l’assoluzione per l’ipotesi accusatoria relativa all’abuso d’ufficio, mentre in relazione al reato di tentata concussione questo venne riformulato in tentativo di induzione indebita di dare o promettere utilità ed i giudici decisero il non doversi procedere per prescrizione. La prescrizione, intervenne anche per il falso.

I presunti reati, furono commessi in un periodo compreso tra l’anno 2005 ed il 2010. Fulcro centrale delle indagini, la costruzione di un Centro benessere annesso ad un Albergo, di 16 villette ed il consolidamento degli argini del torrente.