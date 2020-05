Oggi in piazza: “ho sentito il dovere di scendere al fianco dei ristoratori e commercianti messinesi vittime di una burocrazia, che sempre ha oppresso la Sicilia, e che in una emergenza come questa è inconcepibile che trovi spazio per rallentare ancora di più una ripresa già difficile. Chi ricomincia a lavorare con le proprie attività è un Eroe e la Sicilia ha bisogno di Eroi”. Ha scritto cosi’ stamattina su Facebook, l’imprenditore messinese Alessandro Faranda a margine della manifestazione sui tavolini tenutasi in piazza Unione Europea a Messina alle ore 12.00.

Faranda ha continuato: “ringrazio il Vice Presidente del Consiglio Comunale, Nino Interdonato per aver organizzato questa manifestazione e tutte le testate giornalistiche presenti per avermi dato modo di esprimere il mio parere. Spero che il Governo Regionale ascolti questo grido d’allarme che parte da Messina ma che coinvolge l’intera Sicilia”.