Oggi, intorno alle ore 15:30, la squadra 2A del Distaccamento Nord dei pompieri, è intervenuta per un incendio che ha coinvolto un bus dell’ATM

Nel pomeriggio odierno, verso le ore 15:30, la squadra 2A del Distaccamento Nord dei pompieri, è intervenuta per la segnalazione riguardante l’incendio che ha coinvolto un autobus dell’ATM in transito sulla A20 Messina-Palermo, nel tratto compreso tra il capoluogo e Villafranca.

Le fiamme, hanno completamente distrutto il mezzo, dal momento che lo stesso è stato interamente interessato dal fuoco. I vigili del Fuoco, hanno adempiuto con professionalita’ al loro compito, spegnendo totalmente il rogo, utilizzando ke attrezzature presenti a bordo della loro APS (AutoPompa Serbatoio) e con un’altra AB (AutoBotte) di rincalzo.

Ancora, si e’ all’oscuro delle cause del focolaio che ha danneggiato il bus della linea 33 Cavallotti – Ponte Gallo via autostrada, ma da alcune indiscrezioni sembra che il veicolo fosse stato in manutenzione ed era in fase di prova sull’arteria autostradale… senza passeggeri a bordo. Gli unici disagi accaduti, sono stati a carico degli automobilisti, presi dal panico per le lunghe code formatesi, queste ultime sono state comunque smaltite dagli agenti della Polizia Stradale che sono giunti sul posto per ripristinare la corretta viabilita’.