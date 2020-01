“Oggi mi sono svegliata infelicemente, con una notizia molto triste” [Video]

LO RIFERISCE IN UN FILMATO PUBBLICATO SU FACEBOOK, MARIA RITA BERARDI UNA CITTADINA DI ROMA PER ANNUNCIARE CHE UNA MAMMA C.S., SI E' SUICIDATA IMPICCANDOSI, PERCHE' NON RIUSCIVA STARE LONTANA DALLA PROPRIA FIGLIA DI 4 ANNI SOTTRATTALE DAI SERVIZI SOCIALI