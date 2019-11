“Oggi, non sono scesa in piazza a manifestare -contro la violenza sulle Donne- mi costa tanto dirlo ma è la verità”, Queste sono le parole di una madre di Roma, Kigio Di Porto.

Continua, Kigio: “la maggior parte delle volte -Sono Donne- quei Giudici che nel Tribunale per i minorenni con una 403 condannano madri e figli portandoli in Lagher di Stato”,

Ed ancora: “sono -Donne- i Pubblici Ministero che durante le interviste invitano le -Donne- a denunciare, ma poi archiviano le denunce e -incriminano- le denuncianti, Sono -Donne- quei Giudici che sottraggono i figli alle -Mamme Coraggio come me- dopo aver denunciato abusi, botte, torture e collocano i figli dal mostro… scandaloso”!

Infine: “sono -Donne-, le assistenti sociali che entrano con prepotenza e abusivamente in tutte le case degli italiani, per rapinare i figli ai genitori e consegnarli a chi? Sono -Donne-, le assistenti sociali e le responsabili delle Comunità che decapitano gli affetti familiari, distruggendo legami importanti come -madre e figlio-. Sono -Donne-, le responsabili dei Centri Antiviolenza che fingono di aiutare le vittime, Sono -Donne-, le assistenti sociali che ti minacciano che ti prelevano con forza, portandoti al CSM per una valutazione, solo perché finalmente hai trovato il coraggio e la forza di parlare. No…, io non scendo in piazza, questi sono Femminicidi in Vita, sono invece vicino a tutte quelle mamme, papà, nonni, zii, zie, che si sono visti sottrarre ingiustamente dei figli solo perché hanno chiesto aiuto. Il mio cuore è vicino a chi non c’è più, perché ammazzata/o basta violenza fisica, verbale, economica e di ogni genere! In alto i cuori, giù le mani dai bambini”.