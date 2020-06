L'EVENTO E' STATO ORGANIZZATO DA MARIA PROSCIA DELLA MP EVENTI, PER SENSIBILIZZARE SULLO STATO DI CRISI CHE ATTANAGLIA LE SOCIETÀ DI DANZA SPORTIVA A CAUSA DEL COVID-19

Oggi pomeriggio a Messina…, in piazza Cairoli dopo le ore 18.00 si e’ tenuto un flash mob. L’evento e’ stato attuato per sensibilizzare sullo stato di crisi che attanaglia le Societa’ di Danza Sportiva… a causa delle restrizioni derivanti dall’epidemia di Covid-19.

Come dice Maria Proscia colei che ha organizzato l’iniziativa: “e’ un settore che stenta a ripartire penalizzato da un normativa stringente che non consente di fare utili in modo da potere rispettare gli impegni presi con i fornitori e di pagare gli affitti dei locali. La nostra paura riguarda anche il rischio che gli allievi che praticano danza, impauriti dagli strascichi della pandemia, ritornino a fare attività solo da settembre prossimo”.

La Proscia e’ titolare della MP eventi che da anni promuove la Danza Sportiva in città e assiste diverse scuole di danza cittadine fra cui la “Baile de Corazon” del maestro Santino Marino e la “Dream & Passion” del maestro Santi Greco entrambe presenti stasera.