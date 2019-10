Oggi pomeriggio a Messina, le fiamme hanno interessato una Fiat 600 di colore rosso, mentre la vettura si trovava nei pressi dello svincolo di Boccetta in direzione Palermo nella carreggiata Sud-Nord della tangenziale.

In questa occasione, si è potuta riscontrare la tempestività dell’intervento messo in atto dai vigili del Fuoco i cui appartenenti al Corpo sono stati coordinati dal comandante Gianluca Giardina. Sul luogo dell’evento, sono giunti anche gli agenti del vicino Distaccamento della Polizia Stradale di contrada Scoppo. Fortunatamente, non c’è stato alcun ferito.

Immagine, tratta da: “www.messinaindiretta”.