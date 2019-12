L'ANIMALE E' FINITO IN UN DIRUPO MENTRE SI TROVAVA IN CONTRADA SAN MARTINO

Oggi pomeriggio a Spadafora, un asinello ha vissuto una brutta avventura. L’animale è precipitato in un dirupo, mentre si trovava in contrada San Martino, dove è rimasto incastrato tra rovi e mattoni.

Per salvare il quadrupede, sul posto sono arrivati i vigili del Fuoco del Distaccamento di Villafranca Tirrena coadiuvati dalle Guardie Zoofile di Messina. Il personale dopo diversi tentativi messi in atto, è riuscito a recuperarlo ed a metterlo in sicurezza… grazie all’uso di una autogru che lo ha sollevato dopo il suo imbracamento ad una scala.

Foto, tratta da: “www.messinaindiretta.it”.