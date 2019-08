Oggi pomeriggio alle 16, il Duomo di Messina era gremito per l’ultimo saluto ad Aurora De Domenico [Video]

LA 14ENNE CHE E' DECEDUTA VENERDIì 23 AGOSTO IN VIA CONSOLARE POMPEA A GANZIRRI

Dopo le ore 16 di oggi, il Duomo di Messina era gremito da parte di cittadini (conoscenti e parenti) che hanno tributato l’ultimo saluto alla 14enne Aurora De Domenico. La ragazza è deceduta per il suo coinvolgimento nell’incidente stradale di venerdì 23 agosto alle ore 20 circa, avvenuto in via Consolare Pompea a Ganzirri.

La funzione religiosa è stata celebrata da padre Tonino Schifilliti, in questa circostanza erano presenti il vice sindaco Salvatore Mondello e l’assessore ai Servizi Sociali Alessandra Calafiore. Prima della benedizione finale, gli amici ed i compagni di Aurora hanno letto alcuni messaggi a lei dedicati, in tale occasione indossavano delle magliette bianche con la scritta “Everything to fate“. Una grande folla all’uscita della Chiesa, si è unita ai familiari (della giovane) fra cui vi era anche il fratello Alberto (17 anni) che ha condiviso con la sorella quei tragici attimi che sicuramente mai più dimenticherà.