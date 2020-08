ERA IL 67ENNE OPERAIO FORESTALE, MORTO IN TRAGICHE CIRCOSTANZE SABATO SCORSO MENTRE RAGGIUNGEVA I COLLEGHI A SAN FILIPPO SUPERIORE, A BORDO DI UNA AUTOBOTTE

Oggi pomeriggio, sono state celebrate (da padre Giuseppe Lonia) in forma ridotta a causa delle prescrizioni per il Covid19, nella Chiesa di Mili San Marco a Messina, le esequie di Paolo Todaro il 67enne operaio forestale morto lo scorso sabato in condizioni tragiche mentre alla guida di un camion autobotte raggiungeva i colleghi impegnati nello spegnimento di un incendio a San Filippo Superiore.

E’ stata quella odierna, una circostanza per quanti hanno voluto dare un ultimo saluto a Paolo… riunendosi (anche se a distanza) attorno alla sua salma, per esternare il proprio cordoglio ai familiari della sfortunata vittima.

Immagine tratta, da: “www.messinaindiretta.it”.