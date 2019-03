Oggi sarà l’ultima occasione, per vedere la Ruota Panoramica di piazza Cairoli a Messina, in coincidenza con i festeggiamenti della domenica di Carnevale che sono previsti in quell’area. Le iniziative, sono state promosse dall’Associazione Messina In Centro in collaborazione con la Caffè Barbera, grazie alle quali è avvenuta l’installazione di tale attrattiva, lo scorso 8 dicembre.

Il programma per la giornata odierna, prevede esibizioni di baseball, pallavolo e tennis (a cura del Cus e del Ctv) ed alle ore 17.30 il concorso Mascherina d’oro (con una sfilata), organizzato dall’Istituto Elio Vittorini. Successivamente, si terrà una esibizione della Scuola di ballo “Sueno de ballar”, e momenti di animazione accompagnati dai cartoni della Disney, per concludere con i laboratori artistici messi in scena dalla “Casa di Giulia”.