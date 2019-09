Oggi, vi è stata a Palazzo Zanca, l’assegnazione dei cantieri di servizio

Si sono regolarmente presentati oggi a Palazzo Zanca, a partire dalle ore 9, i 464 beneficiari dei cantieri di servizio. I Rup presenti all’incontro hanno proceduto all’assegnazione dei cantieri agli ammessi in graduatoria ed a stabilire l’orario di lavoro in funzione delle esigenze dell’Amministrazione comunale.

Ha sottolineato l’assessore alle Politiche Sociali Alessandra Calafiore: “oggi è stata una giornata molto impegnativa ma altrettanto piacevole, in quanto da domani i beneficiari potranno cominciare a lavorare per quattro ore al giorno e ottanta ore mensili. Sono state raccolte le presenze e si é effettuato l’incontro con i Rup. Le destinazioni sono varie perché riguardano sia edifici comunali che diversi siti della Città”.

I destinatari dovranno giornalmente attestare la loro presenza, firmando l’apposito registro, e prestare la loro attività per tutta la durata del cantiere. L’assegnazione ai cantieri di servizio, per complessivi tre mesi, non determina l’instaurarsi di un rapporto di lavoro con il Comune.