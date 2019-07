Oliveri Expo 2019: la Fiera Regionale dai grandi numeri, tra Tradizione e Innovazione

Ai nastri di partenza la 14esima edizione della ‘Fiera regionale’ ExpOliveri 2019’ in programma dal 1 agosto al 1 Settembre presso il campo comunale di Oliveri, in provincia di Messina. Appuntamento fisso dell’estate tirrenica e non solo, che unisce i due binomi principali fatti di ‘Tradizione e Innovazione’. ExpoOliveri 2019 si presenta dopo il successo straordinario ottenuto nelle ultime edizioni, imperniato su migliaia di visitatori: 140 mila accertati nella passata edizione 2018. Numeri fatti di sacrificio, passione e affidabilità dell’organizzazione Eurofiere srl che ha rinnovato anche quest’anno e per le prossime edizioni, la convenzione con il Comune di Oliveri e la nuova amministrazione guidata dal sindaco Francesco Iarrera.

Evento unico in Sicilia per caratteristiche di organizzazione e struttura della Fiera. Momento di incontro, svago ed aggregazioni per giovani, adulti e famiglie di tutte le età. In una vasta area espositiva di 130mila metri quadrati si darà spazio all’artigianato, commercio, tipicità e tantissime novità.. Questi e molto altro sono gli ‘ingredienti’ principali dell’edizione 2019, che si svolgerà nelle 30 intense giornate di vendita con in programma anche 23 incontri ed eventi.

In un atmosfera di festa, spirito di collaborazione, intrattenimento e promozione delle tipicità regionali, prenderà il via l’1 agosto la ‘Fiera regionale Oliveri Expo 2019’ con l’ambizione di diventare polo fieristico nazionale, con diversi partner privati e pubblici a sostegno della manifestazione. ‘Oliveri Expo’ è sinonimo di fiera dai grandi numeri in termini sia di espositori e di visitatori. La filosofia di ‘ExpOliveri 2018’ è quella di rappresentare un hub naturale per la promozione regionale del sistema commerciale e dell’eccellenza Made in Sicily, fornendo strutture e servizi ad alto valore aggiunto ai propri clienti, sia visitatori che espositori.

L’obiettivo del 2019 così come nella passata edizione è puntare sul know how acquisito dalla ditta organizzatrice e far diventare la fiera un trampolino di lancio, per gli espositori, verso nuove esperienze internazionali. Main Sponsor ufficiale dell’evento ‘MammaRo’, pastificio sito in Via Medagli D’Oro – Lorenzo Cutugno a Barcellona P. G., che ha l’obiettivo di riscoprire i sapori più antichi, a volte perduti… maccheroni, orecchiette o tagliatelle. Pagina Facebbok MammaRò Sito… www.mammaro.net.