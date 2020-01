SECONDO IL LEGALE, A MESSINA NON VI SAREBBE LA SERENITA' NECESSARIA PER INSTAURARE LA FASE DIBATTIMENTALE

Omicidio (avvenuto la notte prima dell’8 marzo 2019) di Alessandra Immacolata Musarra: l’avvocato Alessandro Billè difensore dell’accusato 27enne Cristian Ioppolo, ha chiesto ieri mattina alla Corte di Cassazione la rimessione del Processo in altra sede. Il suo atto, lo ha formalizzato attraverso la presentazione di una Istanza.

Secondo il legale, a Messina non vi sarebbe la serenità necessaria per instaurare la fase dibattimentale, per questo a suo parere il Procedimento dovrebbe tenersi lontano dalla Città peloritana.

Il patrocinatore del presunto omicida, nel documento prodotto in piazza Cavour a Roma, fa riferimento anche alle scritte ingiuriose che prima dello scorso 21 gennaio sono comparse sui muri della Chiesa di Santa Lucia sopra Contesse, il rione dove si consumò il delitto.