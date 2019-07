Omicidio di Lorena Mangano: la Corte d’Appello di Messina, ha scarcerato Giovanni Gugliandolo

In accoglimento dell’istanza presentata dall’avvocato Pietro Luccisano, i giudici della Corte d’Appello di Messina hanno disposto la scarcerazione di Giovanni Gugliandolo (per la non sussistenza della reiterazione del reato) che si trovava ai domiciliari per le sue responsabilita’ nell’ambito della morte della studentessa orlandina Lorena Mangano di 23 anni.

La ragazza, venne travolta e uccisa dall’Audi TT guidata dall’allora finanziere 34enne Gaetano Forestieri, nel giugno del 2016 in via Garibaldi.

Gugliandolo, venne già condannato a 6 anni in secondo grado, ed attende il processo innanzi la Suprema Corte di Cassazione, che nello scorso mese di giugno, per una rivalutazione della sua posizione, è stato rinviato al 4 dicembre prossimo.